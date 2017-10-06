Саудовская Аравия готова выводить отношения с РФ на более высокий уровень

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова выводить отношения с Россией на более высокий уровень и рада достижению равновесия на международных нефтяных рынках. Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Саудовский монарх поблагодарил российскую сторону за радушный прием. "Мы полны решимости идти вперед в развитии отношений, чтобы они выходили на более широкие просторы", - сказал Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, назвав прошедшие в четверг переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным плодотворными. По словам монарха, Саудовская Аравия переживает сейчас "исторический решающий этап своего развития", что нашло отражение в программе "Видение 2030". "Мы стремимся, чтобы ваша дружественная страна участвовала в выполнении [этой программы]", - сказал король.

"Мы очень рады, что нам удалось достичь равновесия на международных нефтяных рынках в интересах потребителей и производителей", - добавил Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Мы также говорили о том, что необходимо положить конец страданиями палестинского народа и добиться справедливого всеобъемлющего [урегулирования] палестинской проблемы", - продолжил король. По его словам, необходимо достигнуть стабильности в ближневосточном регионе, "но для этого потребуется, чтобы Иран прекратил свою политику, придерживался добрососедства и уважал международную законность".