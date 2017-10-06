Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ICAN: Нобелевская премия стала признанием роли организации в деле запрета ядерного оружия

Международная панорама
6 октября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Это также и дань уважения пережившим бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и пострадавшим от последствий ядерных испытаний, отметили в ICAN

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) выразила благодарность Норвежскому нобелевскому комитету за присуждение премии мира.

"Это большая честь - получить Нобелевскую премию мира в качестве признания нашей роли в заключении Договора о запрещении ядерного оружия. Историческое соглашение, принятое 7 июля при поддержке 122 государств, предлагает сильную и крайне необходимую альтернативу тому миру, в котором допускается преобладание и, очевидно, усиление угроз массового уничтожения, - говорится в заявлении ICAN. - Данная премия - это признание непрекращающихся усилий миллионов активистов и неравнодушных граждан всего мира, которые с самого начала атомной эпохи открыто выступали против ядерного оружия, настаивая на том, что оно не может служить каким-либо законным целям и должно навсегда исчезнуть с лица Земли".

Смотрите также

Глава ICAN призвала Трампа и Ким Чен Ына не грозить друг другу ядерным оружием

Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия

ЕС приветствует присуждение Нобелевской премии мира сторонникам запрещения ядерного оружия

Как отмечается в заявлении, признание заслуг организации является и данью уважения тем, кто пережил ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, а также пострадавшим от последствий ядерных испытаний. "Их жесткие свидетельства и беспрестанная поддержка сыграли крайне важную роль в появлении данного документа", - подчеркивает ICAN.

"Нынешнее время отличает серьезная глобальная напряженность, когда неосторожные высказывания могут чересчур легко и неумолимо привести нас к неописуемому ужасу, - указывает организация. - Перспектива ядерного конфликта вновь приобретает четкие очертания. Если и должен быть момент, когда государства должны единодушно отвергнуть ядерное оружие, то он уже настал".

Все государства должны подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин. "Мы рукоплещем странам, которые уже подписали и ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия. Мы призываем все другие государства последовать их примеру", - сказала она, выступая на пресс-конференции в Женеве. "Это договор показывает путь вперед. Разоружение не является нереалистичной мечтой, это срочная гуманитарная потребность", - подчеркнула Фин.

О договоре

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Документ вступит в силу спустя 90 дней после того, как к нему присоединятся 50 стран. На данный момент документ подписали около 50 государств, три ратифицировали. В конце прошлого месяца заместитель представителя РФ при ООН Владимир Сафронков назвал разработку договора ошибкой, заявив, что он "вырабатывался поспешно и вразрез с договоренностями, достигнутыми в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия".

"Считаем, что положения нового договора создают существенные риски для сложившейся системы ядерного нераспространения и провоцируют рост отчужденности между членами международного сообщества", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нобелевская премия - 2017
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
2
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
3
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
6
"Непопулярные меры" губернатора Городецкого
7
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы четыре торговых центра и МАИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама