ICAN: Нобелевская премия стала признанием роли организации в деле запрета ядерного оружия

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) выразила благодарность Норвежскому нобелевскому комитету за присуждение премии мира.

"Это большая честь - получить Нобелевскую премию мира в качестве признания нашей роли в заключении Договора о запрещении ядерного оружия. Историческое соглашение, принятое 7 июля при поддержке 122 государств, предлагает сильную и крайне необходимую альтернативу тому миру, в котором допускается преобладание и, очевидно, усиление угроз массового уничтожения, - говорится в заявлении ICAN. - Данная премия - это признание непрекращающихся усилий миллионов активистов и неравнодушных граждан всего мира, которые с самого начала атомной эпохи открыто выступали против ядерного оружия, настаивая на том, что оно не может служить каким-либо законным целям и должно навсегда исчезнуть с лица Земли".

Как отмечается в заявлении, признание заслуг организации является и данью уважения тем, кто пережил ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, а также пострадавшим от последствий ядерных испытаний. "Их жесткие свидетельства и беспрестанная поддержка сыграли крайне важную роль в появлении данного документа", - подчеркивает ICAN.

"Нынешнее время отличает серьезная глобальная напряженность, когда неосторожные высказывания могут чересчур легко и неумолимо привести нас к неописуемому ужасу, - указывает организация. - Перспектива ядерного конфликта вновь приобретает четкие очертания. Если и должен быть момент, когда государства должны единодушно отвергнуть ядерное оружие, то он уже настал".

Все государства должны подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин. "Мы рукоплещем странам, которые уже подписали и ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия. Мы призываем все другие государства последовать их примеру", - сказала она, выступая на пресс-конференции в Женеве. "Это договор показывает путь вперед. Разоружение не является нереалистичной мечтой, это срочная гуманитарная потребность", - подчеркнула Фин.

О договоре

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Документ вступит в силу спустя 90 дней после того, как к нему присоединятся 50 стран. На данный момент документ подписали около 50 государств, три ратифицировали. В конце прошлого месяца заместитель представителя РФ при ООН Владимир Сафронков назвал разработку договора ошибкой, заявив, что он "вырабатывался поспешно и вразрез с договоренностями, достигнутыми в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия".

"Считаем, что положения нового договора создают существенные риски для сложившейся системы ядерного нераспространения и провоцируют рост отчужденности между членами международного сообщества", - подчеркнул он.