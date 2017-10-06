Порошенко уверен, что закон о Донбассе ускорит предоставление Киеву вооружения

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Принятие закона о реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, является дополнительным аргументом для предоставления Украине со стороны Запада оборонительного вооружения. Об этом сказано в обращении главы украинского государства, опубликованном на сайте президента в связи с принятием соответствующих решений Верховной радой.

"Это еще больше укрепляет правовую базу для применения вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия", - сказал Порошенко. Он отметил, что хотя проект закона и детально регламентирует военный аспект поведения Украины в Донбассе, в то же время он провозглашает ключевым "мирный, политико-дипломатическое путь" в урегулировании ситуации на востоке страны.

Украинский парламент одобрил в пятницу в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых.

Документ был зарегистрирован в Верховной раде президентом страны Петром Порошенко. В нем, в частности, неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. В него также была внесена поправка, которая изымает из текста ссылку на минские соглашения.