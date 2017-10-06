Молдавия и Украина договорились о совместных пунктах пропуска на границе Приднестровья

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Молдавия и Украина подписали соглашение об открытии совместных контрольно-пропускных пунктов на приднестровском участке границы, который не контролируется Кишиневом. Об этом сообщил в ходе брифинга в пятницу премьер-министр Молдавии Павел Филип после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом в Кишиневе.

"Мы подписали соглашение, которое предусматривает открытие совместных КПП на всем участке молдавско-украинской границы", - сказал Филип. По его словам, они будут работать по примеру КПП Кучурган - Первомайск, который был торжественно открыт Филипом вместе с президентом Украины Петром Порошенко в июле этого года.

В Молдавии заверяют, что изменения позволят повысить безопасность этого участка границы, а также станут более комфортны, в том числе для экономических агентов и жителей левого берега Днестра.

Однако в непризнанном Приднестровье опасаются, что контроль границы со стороны Кишинева, с которым Тирасполь ведет сложные переговоры об урегулировании конфликта, позволит оказывать давление на регион. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев предупредил, что появление молдавских силовиков на восточных границах, где нет разделяющих стороны российских миротворцев, также может спровоцировать столкновения. В Тирасполе обратили внимание, что здесь уже 11 лет работает европейская Миссия по мониторингу украинско-молдавской границы EUBAM, которая не выявила существенных нарушений.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность эскалацией напряженности между двумя берегами Днестра и призвал к скорейшему созыву нового раунда переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).