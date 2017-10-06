Судмедэксперты опубликовали полный список погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кларк (штат Невада) опубликовало в пятницу полный список имен погибших в Лас-Вегасе в результате стрельбы по участникам фестиваля кантри-музыки. Об этом сообщило в Twitter управление полиции Лас-Вегаса.
В списке погибших 36 женщин и 22 мужчины. Самому старшему из них было 67 лет, самому молодому - 20 лет.
The Clark County Coroner's Office has released the official list of decedents from the Oct. 1 mass shooting in Las Vegas. https://t.co/cMT4JuOUY8— LVMPD (@LVMPD) 6 October 2017
1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна на 32-м этаже отеля по гостям музыкального фестиваля, который проводился примерно в 400 м от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, пострадали 489. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.