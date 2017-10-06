Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судмедэксперты опубликовали полный список погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Международная панорама
6 октября, 21:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, октября. /ТАСС

В списке жертв стрельбы 36 женщин и 22 мужчины

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кларк (штат Невада) опубликовало в пятницу полный список имен погибших в Лас-Вегасе в результате стрельбы по участникам фестиваля кантри-музыки. Об этом сообщило в Twitter управление полиции Лас-Вегаса.

В списке погибших 36 женщин и 22 мужчины. Самому старшему из них было 67 лет, самому молодому - 20 лет.

1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна на 32-м этаже отеля по гостям музыкального фестиваля, который проводился примерно в 400 м от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, пострадали 489. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17
3
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея Путина
4
Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходов
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
В Москве эвакуировали спортивный клуб в "Олимпийском" после телефонного звонка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама