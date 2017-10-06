СМИ: сирийская армия завершила операции против ИГ на востоке провинции Хомс

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сирийские военные завершили операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке провинции Хомс.

Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на военный источник агентство SANA.