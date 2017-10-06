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СМИ: сирийская армия завершила операции против ИГ на востоке провинции Хомс

Международная панорама
6 октября, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Об этом сообщило агентство SANA

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сирийские военные завершили операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке провинции Хомс.

Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на военный источник агентство SANA.

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