Полиция не располагает данными о связи стрелка из Лас-Вегаса с ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Полиция Лас-Вегаса не обладает данными о каких-либо связях между Стивеном Пэддоком, устроившим стрельбу по участникам фестиваля кантри-музыки, и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.
"Нам известно о том, что ИГ заявляет о причастности к этому инциденту, однако у нас нет данных о какой-либо связи", - подчеркнул он.
По словам помощника шерифа, у следователей "по-прежнему нет никакой версии о мотивах" действий Пэддока.