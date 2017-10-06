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Полиция не располагает данными о связи стрелка из Лас-Вегаса с ИГ

Международная панорама
6 октября, 23:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, октября. /ТАСС

При этом в правоохранительных органах сообщили, что им известно о заявлениях ИГ о своей причастности к атаке

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Полиция Лас-Вегаса не обладает данными о каких-либо связях между Стивеном Пэддоком, устроившим стрельбу по участникам фестиваля кантри-музыки, и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

"Нам известно о том, что ИГ заявляет о причастности к этому инциденту, однако у нас нет данных о какой-либо связи", - подчеркнул он.

По словам помощника шерифа, у следователей "по-прежнему нет никакой версии о мотивах" действий Пэддока.

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Стрельба у казино в Лас-Вегасе Борьба с "Исламским государством"
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