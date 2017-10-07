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Белый дом: Хантсман будет работать над улучшением отношений США и России

Международная панорама
7 октября, 2:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, октября. /ТАСС

Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи посла с президентом Дональдом Трампом

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ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Новый американский посол в Москве Джон Хантсман будет работать над улучшением отношений США и России. С таким заверением выступил Белый дом по завершении состоявшейся в пятницу личной встречи президента США Дональда Трампа с Хантсманом.

"Президент Дональд Трамп встретился с американским послом в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего доброго по возвращении в Москву, чтобы представлять Соединенные Штаты и работать над улучшением наших отношений с Россией", - говорится в заявлении. Никакие другие детали встречи в документе не приводятся.

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Персоны
Трамп, Дональд Хантсман, Джон
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