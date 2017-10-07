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Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима на Украине

Международная панорама
7 октября, 11:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, октября. /ТАСС

Сам документ в открытом доступе не опубликован

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КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в стране. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О концепции обеспечения контрразведывательного режима на Украине". Утвердить концепцию (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в указе президента.

Порошенко поручил правительственным и силовым структурам в трехмесячный срок разработать план реализации концепции. Сама концепция не опубликована в открытом доступе, ее детали неизвестны.

СНБО Украины утвердил проект указанной концепции, а также проект концепции реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, на заседании 13 сентября.

Тогда же Совбез одобрил увеличение военного бюджета на следующий год до 163,3 млрд гривен (около $6,12 млрд по текущему курсу) против 138 млрд гривен ($5,17 млрд) в 2017 году. Приоритетным направлением бюджетного финансирования определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения.

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