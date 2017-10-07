Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима на Украине

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в стране. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О концепции обеспечения контрразведывательного режима на Украине". Утвердить концепцию (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в указе президента.

Порошенко поручил правительственным и силовым структурам в трехмесячный срок разработать план реализации концепции. Сама концепция не опубликована в открытом доступе, ее детали неизвестны.

СНБО Украины утвердил проект указанной концепции, а также проект концепции реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, на заседании 13 сентября.

Тогда же Совбез одобрил увеличение военного бюджета на следующий год до 163,3 млрд гривен (около $6,12 млрд по текущему курсу) против 138 млрд гривен ($5,17 млрд) в 2017 году. Приоритетным направлением бюджетного финансирования определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения.