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ОБСЕ считает продление особого статуса Донбасса важным шагом в имплементации "Минска"

Международная панорама
6 октября, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Верховная рада ранее приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год особый статус Донбасса

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц назвал важным шагом к имплементации минских соглашений продление на год действия особого статуса Донбасса. Об этом он написал в пятницу в своем Twitter.

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"Приветствую сегодняшнее решение по продлению особого статуса для Донбасса, - написал Курц. - Это важный шаг в правильном направлении к дальнейшей имплементации минских соглашений".

Верховная рада в пятницу приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год особый статус Донбасса. Принятие документа было необходимо в связи с тем, что 18 октября нынешнего года истекает срок действия принятого еще в 2014 году Закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Этот документ является ключевым для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса и России не раз заявляли, что отказ Киева от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.

Вместе с тем, продлив еще на год действие особого статуса, Рада оговорила его вступление в силу условием вывода с территории региона "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников".

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