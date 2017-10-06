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Рада приняла закон об особом статусе Донбасса

Международная панорама
6 октября, 10:59 дата обновления: 6 октября, 11:30 UTC+3

За принятие решения проголосовали 229 депутатов при 226 необходимых

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© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Верховная рада в пятницу приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса. Однако в нем содержится норма, согласно которой особый статус вступит в силу только после того, как с этих территорий будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники". Законопроект в этом виде поддержали 229 депутатов при минимально необходимых 226.

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18 октября истекает срок действия принятого еще в 2014 году Закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Он является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса не раз заявляли, что отказ от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.

Продлив формально еще на 12 месяцев действие особого статуса, Киев, тем не менее, внес в текст закона оговорку, которая, по сути, блокирует его вступление в действие до момента обретения полного контроля над территорией.

Таким образом оказываются перечеркнутыми все переговоры Контактной группы по вопросу проведения в Донбассе местных выборов и введения там особого статуса самоуправления в рамках конституционной реформы на Украине, как это оговорено минскими соглашениями, а также договоренность "нормандской четверки" о механизме введения в действие закона об особом статусе по "формуле Штайнмайера" (главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с декабря 2013 по январь 2017 года).

Более того, в текст законопроекта внесена фраза о том, что продление особого статуса направлено, в том числе, на создание "необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН".
Эту идею президент Украины Петр Порошенко недавно вновь озвучил на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

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