Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать парламенту отправить на доработку проект закона "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает на год особый статус региона. Он был внесен в среду, 4 октября, президентом страны Петром Порошенко в связи с истечением 18 октября его срока действия.
В ходе заседания комитета ряд депутатов поднял вопрос о том, что продление действия закона возможно только после передачи контроля над границей с РФ Украине и установления суверенитета над неподконтрольными ныне Киеву территориями Донбасса.
Дискуссию завершил председатель комитета Сергей Пашинский, заявив, что старый закон, принятый еще в 2014 году, и так не работает.
"Вы все прекрасно знаете, что этот закон не работает, но президент просит его, согласно договоренностей, продлить на год. В чем суть? Он все равно заработает только тогда, когда украинская Нацгвардия и украинские силовики возобновят контроль над неподконтрольной территорией [Донбасса], - сказал председатель комитета Сергей Пашинский. - Если Украина в течение года не возобновит свои права на этих территориях, то закон теряет силу".
Тем не менее комитет не проголосовал за вынесение закона в Раду для обсуждения в первом чтении, а рекомендовал парламенту отправить документ на доработку президенту Украины.