Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по безопасности и обороне в четверг рекомендовал парламенту рассмотреть закон об особом статусе с учетом внесенной в него поправки о "деоккупации" Донбасса.
Документ рассматривался повторно, после того, как предыдущий вариант был отклонен и внесен президентом заново с учетом высказанных депутатами предложений. В результате, в окончательном варианте законопроекта продление действия особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще на год произойдет только после того, как с этих территорий будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".
Таким образом, в случае одобрения Верховной радой этого варианта законопроекта, полностью будет изменена статья 10 принятого еще в 2014 году закона об особом статусе Донбасса, в которой вступление его в действие оговаривалось проведением местных выборов на территории региона.
Как пояснил по итогам заседания комитета его секретарь Иван Винник, "от законопроекта, который вызывает очень много противоречий, остается только статья 10 (о выборах в Донбассе - прим. ТАСС), и то только в части мероприятий по безопасности, а решение о том, чтобы назначить выборы до освобождения территорий, является ничтожным, потому что в этой статье речь идет о 2014 годе, а сейчас 2017 год".