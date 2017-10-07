МИД Румынии призвал НАТО обеспечить безопасность стран-членов альянса в Черном море

БУХАРЕСТ, 7 октября. /ТАСС/. НАТО следует активнее участвовать в обеспечении безопасности стран-членов альянса в Черном море. Об этом, как сообщило агентство Agerpres, заявил в субботу глава МИД Румынии Теодор Мелешкану на проходящей в Бухаресте 63-й сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

Как считает дипломат, румынские власти "констатировали накопление российских вооружений и сил" в регионе Черного моря после воссоединения Крыма с РФ. "Поэтому мы хотели бы, чтобы НАТО активнее участвовало в обеспечении безопасности в прибрежных государствах, и надеемся, что это произойдет в будущем", - сказал Мелешкану.

"В Черном море существовало равновесие сил между Россией, Турцией, Румынией, Болгарией и Украиной, но то, что происходит сейчас, трудно понять", - отметил дипломат.