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Экс-глава Румынии считает, что Молдавию и Украину в ближайшие 20 лет не пригласят в ЕС

Международная панорама
7 октября, 15:24 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 7, октября. /ТАСС

Траян Бэсеску назвал лжецами политиков, обещающих своим избирателям присоединение к сообществу

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КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Молдавия и Украина не получат приглашения на вступление в ЕС в ближайшие 20 лет. Такое мнение выразил, выступая в субботу по молдавскому телевидению, бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

"Я знаю, что было категорически отказано дать европейскую перспективу не только Молдавии, но и Украине, потому что это максимальная граница, до которой могут растянуться на восток Европейский союз и НАТО. За пределы этой границы невозможно перейти в мирное время", - сказал бывший румынский президент. Он обвинил политиков, которые обещают вступление в ЕС, в том, что они обманывают избирателей.

"Самая большая проблема политиков в Кишиневе, и не только Майи Санду (лидер правой оппозиции, глава Партии действия и согласия - прим. ТАСС) - это отсутствие мужества. Например, я хотел бы видеть политика, говорящего: "Братья, сегодня я перестаю лгать вам, что мы можем быть членами ЕС. Мы не можем!" - подчеркнул Бэсеску. При этом он отметил, что у Молдавии, в отличие от Украины, есть шанс стать членом сообщества через слияние с Румынией.

Президент Молдавии Игорь Додон в начале нынешнего года лишил гражданства Бэсеску, который после отставки обзавелся молдавским паспортом, чтобы возглавить партию в этой стране. Молдавский глава также высказался за запрет партий, пропагандирующих ликвидацию молдавского государства, и раскритиковал планы "унионистов" (так здесь называют сторонников объединения с Румынией - прим. ТАСС) отметить столетнюю годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела свои войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул Цэрий" проголосовал за объединение с соседней страной. По данным опросов, объединение с Румынией поддерживает около 20% жителей Молдавии.

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Персоны
Додон, Игорь Бэсеску, Траян
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