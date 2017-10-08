Трамп рассказал, как отказал сенатору Коркеру в кресле госсекретаря

Спортдиректор "Зенита" Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище РакиткиСпорт 8 октября, 18:35
Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метровПроисшествия 8 октября, 18:35
СМИ: "Манчестер Сити" готов приобрести футболиста "Барселоны" Месси за €400 млнСпорт 8 октября, 18:29
Куба почтила память Че Гевары в 50-ю годовщину его гибелиОбщество 8 октября, 18:02
Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"Происшествия 8 октября, 17:54
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhoneПолитика 8 октября, 17:41
Опрос: российские студенты больше всего благодарны Путину за повышение престижа РФ в миреОбщество 8 октября, 17:32
Пятитысячный пассажир круизной линии из Сочи в Крым отправился на лайнере "Князь Владимир"Общество 8 октября, 17:18
Нелли Ким: Мустафина, вернувшись в спорт после рождения ребенка, способна стать лидеромСпорт 8 октября, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенатора Боба Коркера (республиканец от штата Теннеси), который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в Сенат Конгресса США, а также рассказал, как последний изъявлял желание стать госсекретарем. Сообщение соответствующего содержания американский лидер разместил в воскресенье в своем Twitter.
"Сенатор Боб Коркер "умолял" меня поддержать его переизбрание [сенатором] от штата Теннеси; я сказал "нет" и он выбыл (сказав, что не победит без моей поддержки). Кроме того, он хотел стать госсекретарем. На это я сказал: "Нет уж, спасибо". К тому же он в ответе за ужасную иранскую сделку!" - написал глава государства.
Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.
..my endorsement). He also wanted to be Secretary of State, I said "NO THANKS." He is also largely responsible for the horrendous Iran Deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.
Коркер на данный момент является председателем комитета Сената Конгресса США по иностранным делам. В минувший вторник он объявил, что решил не участвовать в предстоящих в 2018 году промежуточных выборах в верхнюю палату.
По отношению к России Коркер всегда занимал традиционную для республиканцев позицию, критикуя действия Москвы. Он в том числе выступал одним из авторов так называемого Закона о поддержке свободы Украины, принятого в конце 2014 года, который предусматривал ужесточение односторонних санкций в отношении РФ и поставки оружия Киеву. При этом уже в текущем году Коркер на какое-то время откладывал рассмотрение уже другого законопроекта об ужесточении санкционного режима, так как хотел ознакомиться с предложениями нынешней администрации по взаимодействию с Москвой в Сирии.
После победы Трампа на выборах Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря, но позже он сам активно поддерживал предложенную в итоге Трампом кандидатуру Рекса Тиллерсона. В целом республиканец приветствовал принимаемые главой государства решения, однако этим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.