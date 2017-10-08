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Трамп рассказал, как отказал сенатору Коркеру в кресле госсекретаря

Международная панорама
8 октября, 17:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, октября. /ТАСС

Президент США отметил, что Боб Коркер "в ответе за ужасную иранскую сделку"

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ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенатора Боба Коркера (республиканец от штата Теннеси), который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в Сенат Конгресса США, а также рассказал, как последний изъявлял желание стать госсекретарем. Сообщение соответствующего содержания американский лидер разместил в воскресенье в своем Twitter.

"Сенатор Боб Коркер "умолял" меня поддержать его переизбрание [сенатором] от штата Теннеси; я сказал "нет" и он выбыл (сказав, что не победит без моей поддержки). Кроме того, он хотел стать госсекретарем. На это я сказал: "Нет уж, спасибо". К тому же он в ответе за ужасную иранскую сделку!" - написал глава государства.

Коркер на данный момент является председателем комитета Сената Конгресса США по иностранным делам. В минувший вторник он объявил, что решил не участвовать в предстоящих в 2018 году промежуточных выборах в верхнюю палату.

По отношению к России Коркер всегда занимал традиционную для республиканцев позицию, критикуя действия Москвы. Он в том числе выступал одним из авторов так называемого Закона о поддержке свободы Украины, принятого в конце 2014 года, который предусматривал ужесточение односторонних санкций в отношении РФ и поставки оружия Киеву. При этом уже в текущем году Коркер на какое-то время откладывал рассмотрение уже другого законопроекта об ужесточении санкционного режима, так как хотел ознакомиться с предложениями нынешней администрации по взаимодействию с Москвой в Сирии.

После победы Трампа на выборах Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря, но позже он сам активно поддерживал предложенную в итоге Трампом кандидатуру Рекса Тиллерсона. В целом республиканец приветствовал принимаемые главой государства решения, однако этим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.

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Персоны
Коркер, Боб Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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