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Эксперты Люксембургского форума обсудят ракетно-ядерную проблему КНДР

Международная панорама
9 октября, 0:42 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, октября. /ТАСС

Эксперты также обсудят состояние и перспективы контроля над ядерными вооружениями, взаимоотношения РФ и США по вопросам ядерного разоружения и вопросам международной безопасности

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ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Юбилейная 10-я конференция Международного люксембургского форума, посвященная актуальным проблемам нераспространения ядерного оружия, открывается в понедельник в Париже. Как ожидается, в центре внимания участников дискуссии будет ситуация на Корейском полуострове.

"Следует немедленно возобновить шестисторонние переговоры по северокорейскому ядерному оружию и ядерной программе [КНДР]", - заявил ТАСС президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор в преддверии двухдневной конференции. "Необходимо, пока не поздно, принудить руководство Северной Кореи отказаться от дальнейших испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности", - уверен он.

Как сообщили в пресс-службе организации, эксперты со всего мира также "обсудят состояние и перспективы контроля над ядерными вооружениями, взаимоотношения России и США по вопросам ядерного разоружения и вопросам международной безопасности".

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из- за активного развития КНДР ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 30 сентября сообщил, что американская сторона изучает возможность возобновления с КНДР консультаций, направленных на урегулирование кризиса.

Участники конференции

В юбилейной конференции примут участие более 60 ведущих экспертов в сфере международной безопасности из различных стран. Как ожидается, с докладами выступят бывший министр обороны США Уильям Перри и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. В дискуссии также примут участие президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, бывший гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс, экс-сенатор США Сэм Нанн и зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

О Люксембургском форуме

Международный люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основными задачами форума является содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия, включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям, укрепление глобального мира и безопасности.

В 2017 году Люксембургскому форуму исполняется 10 лет. За это время он провел 25 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и других городах.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Иванов, Игорь Сергеевич Лукин, Владимир Петрович
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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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