Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-специалист по соцсетям команды Трампа заявил, что победу на выборах определил Facebook

Международная панорама
9 октября, 4:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, октября. /ТАСС

Брэд Парскейл отметил при этом, что Twitter только помогал нынешнему президенту США взаимодействовать с публикой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook определила победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, тогда как Twitter лишь помогал ему взаимодействовать с публикой. Убежденность в этом выразил в воскресенье в интервью телекомпании CBS бывший специалист по цифровым технологиям в предвыборном штабе республиканца Брэд Парскейл.

"Я с самого начала осознал, что Facebook определит, как Дональд Трамп одержит победу. Twitter стал способом взаимодействия с людьми. А Facebook должен был определить его победу", - рассказал эксперт. Как отмечает телекомпания, именно Парскейл отвечал за тщательно продуманную и недорогую политическую рекламу в разных социальных сетях, которая могла достигать целевой аудитории, исчисляемой миллионами граждан.

"Facebook на сегодняшний день позволяет вам попасть в те места, куда вы едва ли доберетесь при помощи телевизионных объявлений", - пояснил Парскейл. По его словам, абсолютно неэффективно покупать дорогостоящую телевизионную рекламу для определенных районов, к примеру, в штате Флорида, где ее увидят 15 человек. Как убежден эксперт, Трамп использовал те возможности, которые упустила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
2
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
3
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города
6
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама