Экс-специалист по соцсетям команды Трампа заявил, что победу на выборах определил Facebook

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ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook определила победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, тогда как Twitter лишь помогал ему взаимодействовать с публикой. Убежденность в этом выразил в воскресенье в интервью телекомпании CBS бывший специалист по цифровым технологиям в предвыборном штабе республиканца Брэд Парскейл.
"Я с самого начала осознал, что Facebook определит, как Дональд Трамп одержит победу. Twitter стал способом взаимодействия с людьми. А Facebook должен был определить его победу", - рассказал эксперт. Как отмечает телекомпания, именно Парскейл отвечал за тщательно продуманную и недорогую политическую рекламу в разных социальных сетях, которая могла достигать целевой аудитории, исчисляемой миллионами граждан.
"Facebook на сегодняшний день позволяет вам попасть в те места, куда вы едва ли доберетесь при помощи телевизионных объявлений", - пояснил Парскейл. По его словам, абсолютно неэффективно покупать дорогостоящую телевизионную рекламу для определенных районов, к примеру, в штате Флорида, где ее увидят 15 человек. Как убежден эксперт, Трамп использовал те возможности, которые упустила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу.