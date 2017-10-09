Опрос: большинство американцев одобрили бы ядерные удары по городам в Иране

ВАШИНГТОН, 9 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Большинство американцев не видят ничего аморального в возможности нанесения Пентагоном ядерных ударов по иранским городам. Это отметил профессор политических наук Станфордского университета Скотт Саган, выступая на семинаре в Школе управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

Он рассказал об итогах исследования общественного мнения, которое было проведено в августе 2017 года и показало, что ужасные последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки никак не повлияли на готовность американцев одобрить использование ядерного оружия против Ирана.

"60% опрошенных поддержали бы решение сбросить ядерные бомбы на иранский город с населением 100 тыс. человек, если бы был риск гибели 20 тыс. американских солдат в случае наземного вторжения в Иран, - приводит газета Harvard Crimson высказывания Сагана на семинаре, состоявшемся в середине минувший недели. - На вопрос, одобрили бы они ядерный удар по городу с населением 2 млн человек, почти 60% участников исследования так же ответили утвердительно. То есть даже убийство сразу 2 млн человек не смущает американскую общественность".

Когда респондентам было предложено выбрать из двух вариантов: завершить войну с Ираном с помощью дипломатии или путем нанесения ядерного удара, "40% высказались в пользу дипломатических усилий, но другие 40% все равно хотят сбросить атомные бомбы", заметил профессор.

Последствия не пугают

Принявшие участие в семинаре коллеги Сагана не стали скрывать, что их встревожили итоги этого исследования. "Сейчас, как никогда ранее, важно понимать, что думает общественность о возможности применения ядерного оружия, поскольку возросло количество конфликтов на планете, - указал организатор семинара из Школы управления имени Джона Кеннеди Мартин Малин. - В настоящее время мы сталкиваемся, например, с кризисом на Корейском полуострове".

"Меня шокирует то, что люди готовы прибегнуть к ядерному оружию даже в том случае, когда в этом нет насущной необходимости", - отметил профессор Гарвардского университета Мэтью Бунн.

Комментируя результаты опроса, главный редактор журнала Bulletin of the Atomic Scientists Джон Мехлин выразил мнение, что американской прессе "так и не удалось донести до американцев, что использование даже небольшого числа ядерных боеголовок может обернуться гибелью цивилизации".

В применении не было нужды

В августе 1945 года 85% опрошенных американцев поддержали решение тогдашнего президента Гарри Трумэна об атомной бомбардировке японских городов. 6 августа бомба была сброшена на Хиросиму, 9 августа - на Нагасаки. Общее количество погибших в результате взрывов и последующего радиоактивного заражения составило до 166 тыс. человек в Хиросиме и до 80 тыс. человек - в Нагасаки. 15 августа Япония капитулировала.

Ряд американских историков, в частности Гар Алперовиц, автор нескольких книг, посвященных атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, считает, что в применении ядерного оружия "не было нужды для скорейшего прекращения войны или спасения жизней американских солдат", скорее, это был избранный Трумэном способ "сделать Советскому Союзу предупреждение".