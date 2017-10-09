Украинская оппозиция просит ПАСЕ направить закон об образовании на экспертизу

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока", первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина обратилась к главе Мониторингового комитета ПАСЕ Цезарю Флорину Преде с просьбой направить закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Оппозиционного блока".

"Закон "Об образовании" вызвал серьезную критику не только на Украине, но и в Европе. Он препятствует реализации права национальных меньшинств обучаться на родном языке. Поэтому я обратилась к главе Мониторингового комитета ПАСЕ с просьбой рассмотреть этот вопрос на заседании комитета, после чего направить закон в Венецианскую комиссию для получения выводов", - цитирует пресс-служба Левочкину.

Депутат подчеркнула, что закон нарушает обязательства Украины, предусмотренные международными договорами универсального и регионального характера. В частности, имеет место нарушение статьи 1 Протокола 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 7 и 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, статей 5,6,13 и 14 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

"Власть на словах декларирует приверженность европейским ценностям, принципам и нормам, но в реальной жизни делает обратное. Это дискриминационный закон, который нарушает права человека, вносит раскол в украинское общество, подрывает международный имидж Украины", - подчеркнула Левочкина.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о проведении 12 октября срочных дебатов в связи с принятием нового закона Украины "Об образовании". Инициатором запроса на проведение срочных дебатов стал глава румынской делегации Титус Корлэцян. Запрос поддержали более 20 парламентариев из Румынии, Венгрии, Болгарии, Молдавии, Италии, Германии, Швейцарии и Великобритании. Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в Страсбурге с 9 по 13 октября.

Реакция Европы и России

Новая редакция закона "Об образовании", принятая Верховной радой 5 сентября, предусматривает, что дети, которые пойдут в школу с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Новую редакцию закона "Об образовании" раскритиковали семь стран. Крайне болезненно отреагировали на принятие закона Польша, Болгария, Греция. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя украинский закон "Об образовании", заявил, что он перечеркивает правовые основы многонационального государства, международная реакция на него должна быть жесткой и последовать незамедлительно. Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев подогревает неонацистские настроения".

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине.