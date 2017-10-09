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СМИ: суд вызвал экс-главу Аргентины на допрос

Международная панорама
9 октября, 22:10 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Кристине Фернандес де Киршнер также запрещено покидать страну

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Аргентинский федеральный судья Клаудио Бонадио обязал экс-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер явиться на допрос по делу о теракте, который был совершен у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщил в понедельник телеканал Todo Noticias.

Согласно вердикту, экс-главе государства также запрещено покидать страну. Фернандес де Киршнер должна предстать перед следователями 26 октября - через четыре дня после парламентских выборов, на которых она баллотируется на пост сенатора (члена верхней палаты законодательного органа) и имеет высокие шансы на победу. Поэтому, как утверждает на своем сайте газета La Nación, на момент допроса политик, вполне возможно, будет обладать иммунитетом от судебного преследования.

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Помимо Фернандес де Киршнер, на допрос были вызваны еще 14 человек, в том числе экс-министр иностранных дел страны Эктор Тимерман. Всем им также запрещено уезжать из Аргентины на время расследования.

В январе 2015 года аргентинский прокурор Альберто Нисман выдвинул в отношении Фернандес де Киршнер и Тимермана обвинения в препятствовании расследованию теракта у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе, унесшего жизни 85 человек. По его мнению, правительство по служебным каналам вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть. Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.

В декабре 2016 года кассационный суд постановил возобновить рассмотрение дела, которое ранее было отправлено в архив. Суд пока не предъявил официальные обвинения Фернандес де Киршнер по этому делу.

Всего в отношении экс-президента возбуждено три дела. Она обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в центробанке Аргентины. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

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