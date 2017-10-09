СМИ: суд вызвал экс-главу Аргентины на допрос

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Аргентинский федеральный судья Клаудио Бонадио обязал экс-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер явиться на допрос по делу о теракте, который был совершен у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщил в понедельник телеканал Todo Noticias.

Согласно вердикту, экс-главе государства также запрещено покидать страну. Фернандес де Киршнер должна предстать перед следователями 26 октября - через четыре дня после парламентских выборов, на которых она баллотируется на пост сенатора (члена верхней палаты законодательного органа) и имеет высокие шансы на победу. Поэтому, как утверждает на своем сайте газета La Nación, на момент допроса политик, вполне возможно, будет обладать иммунитетом от судебного преследования.

Помимо Фернандес де Киршнер, на допрос были вызваны еще 14 человек, в том числе экс-министр иностранных дел страны Эктор Тимерман. Всем им также запрещено уезжать из Аргентины на время расследования.

В январе 2015 года аргентинский прокурор Альберто Нисман выдвинул в отношении Фернандес де Киршнер и Тимермана обвинения в препятствовании расследованию теракта у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе, унесшего жизни 85 человек. По его мнению, правительство по служебным каналам вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть. Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.

В декабре 2016 года кассационный суд постановил возобновить рассмотрение дела, которое ранее было отправлено в архив. Суд пока не предъявил официальные обвинения Фернандес де Киршнер по этому делу.

Всего в отношении экс-президента возбуждено три дела. Она обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в центробанке Аргентины. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.