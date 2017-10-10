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Встреча представителей Грузии и России состоится в Праге в середине ноября

Международная панорама
10 октября, 10:41 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорий Карасин обсудят вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта и культуры

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ТБИЛИСИ, 10 октября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе и статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина в Праге планируется в середине ноября текущего года. Об этом ТАСС сообщил во вторник в Тбилиси сам Абашидзе.

По его словам, "есть предварительная договоренность о том, что очередная встреча в Праге состоится в середине ноября, более конкретная дата этой встречи будет согласована мною с Карасиным в ближайшие дни". Абашидзе отметил, что на предстоящей в Праге встрече "будут рассмотрены накопившиеся за последние месяцы конкретные практические вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры, гуманитарные проблемы и текущие вопросы". Он отметил, что в середине ноября в Праге, как и на предыдущих таких встречах этого формата, будут присутствовать также представители МИД, министерств экономики и транспортных ведомств Грузии и РФ.

В ноябре 2012 года тогдашний глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ и назначил на него экс-посла Грузии в РФ (2001-2003) Зураба Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы состоялась первая его встреча с Карасиным, с 2013 года их встречи (три-четыре раза в год) проходят в Праге. В Тбилиси и Москве не раз заявляли, что встречи в формате "Абашидзе-Карасин" "принесли определенные положительные результаты в плане восстановления и развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры, решения гуманитарных проблем".

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