Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Турции задержали 70 военных из-за возможной причастности к перевороту

Международная панорама
10 октября, 10:54 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, октября. /ТАСС

По данным агентства DHA, задержанные являются представителями офицерского состава вооруженных сил страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции провели во вторник утром сразу в нескольких провинциях операцию по задержанию 70 действующих военнослужащих, которые подозреваются в связях с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), обвиняемой в организации госпереворота в Турции в прошлом году. Об этом сообщает агентство DHA.

По его данным, задержанные - представители офицерского состава ВС республики. Операция проводилась в провинциях Анкара, Кайсери, Конья, Измир, Стамбул, Эскишехир и Ялова.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама