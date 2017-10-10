ЕС расширил санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН

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БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Евросоюз принял решение расширить санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой 11 сентября. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.
"Совет вновь расширил ограничительные меры против КНДР, перенеся секторальные санкции, которые были введены резолюцией 2375 Совбеза ООН", - отмечается в нем.