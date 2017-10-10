Оператор сирийского ТВ погиб при взрыве заложенной ИГ мины

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Оператор сирийского телевидения погиб при взрыве мины, заложенной боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке провинции Хомс. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, оператор Мухаммед Миляд погиб при исполнении профессионального долга.