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Оператор сирийского ТВ погиб при взрыве заложенной ИГ мины

Международная панорама
10 октября, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По информации агентства SANA, Мухаммед Миляд погиб при исполнении профессионального долга

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Оператор сирийского телевидения погиб при взрыве мины, заложенной боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке провинции Хомс. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, оператор Мухаммед Миляд погиб при исполнении профессионального долга.

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