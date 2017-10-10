ЕС призвал Каталонию не принимать осложняющих диалог решений

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Евросоюз призвал Каталонию не принимать решения, которое сделает диалог с Испанией невозможным. Об этом заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в Комитете регионов ЕС в Брюсселе.

"Сегодня я призываю вас уважать конституционный порядок и не объявлять решения, которые сделают такой диалог [с Испанией] невозможным. Альтернатива будет плохой для Каталонии, Испании и Европы", - сказал он.