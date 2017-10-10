Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС призвал Каталонию не принимать осложняющих диалог решений

Международная панорама
10 октября, 17:03 UTC+3

Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что альтернатива может быть плохой для Каталонии, Испании и Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Евросоюз призвал Каталонию не принимать решения, которое сделает диалог с Испанией невозможным. Об этом заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в Комитете регионов ЕС в Брюсселе.

"Сегодня я призываю вас уважать конституционный порядок и не объявлять решения, которые сделают такой диалог [с Испанией] невозможным. Альтернатива будет плохой для Каталонии, Испании и Европы", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Туск, Дональд
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама