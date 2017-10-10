Эксперт: антироссийские настроения в Польше приводят к вандализму на советских кладбищах

ВАРШАВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Распространение в Польше антироссийских настроений отражается на сохранности кладбищ, где покоятся останки солдат Красной армии. Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС Ежи Тыц - лидер польского мемориального общества "Курск", которое уже несколько лет на благотворительных началах занимается восстановлением советских памятников в стране.

21 октября в Польше вступит в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти (ИНП) республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

По словам Тыца, принятые поправки не касаются мест захоронений, "но нужно остановить деятельность так называемых реформаторов, которые постоянно орудуют на кладбищах". "Они изменяют тексты на памятных плитах, сбивают красные звезды и другие символы, действуют с нарушением закона", - пояснил он.

"Поэтому борьба за сохранение памяти о советских солдатах будет продолжаться нескончаемо", - заверил лидер "Курска".

Как считает Тыц, распространение антироссийской пропаганды в Польше, антироссийских настроений, разжигаемых СМИ и политиками, "напрямую отражается на памятниках и кладбищах". По его словам, после осуществленной "Курском" с согласия властей реставрации 27 памятников Красной армии другие руководители теперь намереваются их снести.

"Эта ситуация недостойна цивилизованной страны. Все это приведет к тому, что сами поляки возненавидят друг друга - настолько польское общество разделено на лучших и худших. С нашим мнением никто не считается, никто не слушает людей, живших в период Польской Народной Республики, у которых есть право иметь своих героев, свои памятники и символы. Это ни к чему хорошему не приведет", - отметил он.

О законе

В июле власти Польши приняли поправки к закону о декоммунизации, в котором теперь утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже в октябре текущего года.

Реакция РФ и обязательства сторон

МИД России назвал принятие нового закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. В свою очередь Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Эти документы обязывают стороны вести учет и заботиться о сохранности всех обнаруженных мест памяти и захоронений. "Стороны содержат места памяти и захоронения, обеспечивая сохранность захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений, а также озеленение и поддержание их в надлежащем порядке", - гласит текст соглашения 1994 года.