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Италия не признает объявления независимости Каталонии

Международная панорама
11 октября, 1:18 UTC+3 РИМ РИМ 11, октября. /ТАСС

По словам главы МИД Анджелино Альфано, Рим считает неприемлемым объявление о независимости в одностороннем порядке

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РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Италия не признает провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии и выступает за сохранение единства Испании. Об этом заявил во вторник вечером глава МИД республики Анджелино Альфано.

"В последние недели мы неоднократно обращались к властям Каталонии с призывом вести конструктивный диалог с Мадридом в соответствии с принципом сохранения государственного единства и соблюдая прерогативы автономии, как то предусматривает конституция Испании. Италия считает неприемлемым объявление о независимости в одностороннем порядке и недопустимым эскалацию насилия. Мы верим, что испанское правительство сумеет поддерживать порядок и законность при уважении прав граждан", - приводит слова министра пресс-служба его ведомства.

На внеочередном заседании парламента Каталонии в среду глава автономии Карлес Пучдемон заявил, что по итогам референдума 1 октября она завоевала право стать независимым государством в форме республики. В действие подписанная им декларация независимости пока не вступает. Власти Каталонии предполагают, что данный документ будет вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

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Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес Альфано, Анджелино
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