Италия не признает объявления независимости Каталонии

СМИ: чемпион СССР по футболу в составе "Торпедо" Сергей Пригода найден мертвым в ШвецииСпорт 11 октября, 2:05
Трамп по традиции принял в Белом доме обладателей Кубка СтэнлиСпорт 11 октября, 1:39
Дешам: после выхода сборной Франции на ЧМ-2018 есть чувство хорошо сделанной работыСпорт 11 октября, 1:26
Сборные Франции и Португалии сыграют на чемпионате мира по футболу в РоссииСпорт 11 октября, 1:06
Армия Ирака объявила о полном освобождении города Эль-Хувейджа от боевиков ИГМеждународная панорама 11 октября, 0:57
В приложении Telegram появился русский языкОбщество 11 октября, 0:31
Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов по футболуСпорт 11 октября, 0:26
Десять команд стартуют в чемпионате России по волейболу среди женских командСпорт 11 октября, 0:19
Три российских клуба стартуют в розыгрыше баскетбольного Кубка ЕвропыСпорт 11 октября, 0:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Италия не признает провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии и выступает за сохранение единства Испании. Об этом заявил во вторник вечером глава МИД республики Анджелино Альфано.
"В последние недели мы неоднократно обращались к властям Каталонии с призывом вести конструктивный диалог с Мадридом в соответствии с принципом сохранения государственного единства и соблюдая прерогативы автономии, как то предусматривает конституция Испании. Италия считает неприемлемым объявление о независимости в одностороннем порядке и недопустимым эскалацию насилия. Мы верим, что испанское правительство сумеет поддерживать порядок и законность при уважении прав граждан", - приводит слова министра пресс-служба его ведомства.
На внеочередном заседании парламента Каталонии в среду глава автономии Карлес Пучдемон заявил, что по итогам референдума 1 октября она завоевала право стать независимым государством в форме республики. В действие подписанная им декларация независимости пока не вступает. Власти Каталонии предполагают, что данный документ будет вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.