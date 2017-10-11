Италия не признает объявления независимости Каталонии

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Италия не признает провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии и выступает за сохранение единства Испании. Об этом заявил во вторник вечером глава МИД республики Анджелино Альфано.

"В последние недели мы неоднократно обращались к властям Каталонии с призывом вести конструктивный диалог с Мадридом в соответствии с принципом сохранения государственного единства и соблюдая прерогативы автономии, как то предусматривает конституция Испании. Италия считает неприемлемым объявление о независимости в одностороннем порядке и недопустимым эскалацию насилия. Мы верим, что испанское правительство сумеет поддерживать порядок и законность при уважении прав граждан", - приводит слова министра пресс-служба его ведомства.

На внеочередном заседании парламента Каталонии в среду глава автономии Карлес Пучдемон заявил, что по итогам референдума 1 октября она завоевала право стать независимым государством в форме республики. В действие подписанная им декларация независимости пока не вступает. Власти Каталонии предполагают, что данный документ будет вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.