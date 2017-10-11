Бомбардировщики США впервые провели ночной учебный полет с ВВС Японии и Республики Корея

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые провели во вторник ночной тренировочный полет близ КНДР в сопровождении истребителей ВВС Японии и Республики Корея. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС США, которое было передано во вторник вечером в представительство ТАСС в Вашингтоне.

Как уточняется в этом документе, к учениям были привлечены два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика B-1B. Они были переброшены на базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Самолеты прибыли туда с базы Эллсуорт (штат Южная Дакота). Бомбардировщики выполнили "миссию в районе Японского моря", отметила пресс-служба американских ВВС.

По ее свидетельству, приданные Тихоокеанскому командованию Вооруженных сил США бомбардировщики B-1B "впервые <...> провели в ночное время совместные учения с истребителями Воздушных сил самообороны Японии и ВВС Республики Корея". Военные летчики трех стран "отточили боевые навыки", заявила пресс-служба ВВС США. Как она пояснила, японские и южнокорейские истребители сопровождали американские бомбардировщики порознь.

Самолеты B-1B способны долететь до Пхеньяна с Гуама менее чем за три часа. За последние месяцы США несколько раз в целях демонстрации силы устраивали полеты этих бомбардировщиков над Корейским полуостровом.

В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений B-1B был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерные вооружения. Тем не менее самолет среди трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку. Всего у американских ВВС 67 таких бомбардировщиков, базирующихся в штатах Техас (38) и Южная Дакота (29).