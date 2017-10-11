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Трамп намерен строить внешнюю политику с позиций прагматического реализма

Международная панорама
11 октября, 4:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, октября. /ТАСС

Помощник президента США Герберт Макмастер сообщил, что идеи американского лидера "будут лежать в основе стратегии обеспечения национальной безопасности"

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается выстраивать свой внешнеполитический курс с позиций "прагматического реализма". Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"<...> Президент поручил нам подходить к вызовам, проблемам и благоприятным возможностям в сфере национальной безопасности с позиции прагматического реализма, считать приоритетом защиту американского народа, подчеркивать связь между безопасностью и процветанием Америки новыми способами, предусматривающими интегрирование нашей военной деятельности с дипломатической и экономической иначе и по-новому, подчеркивать [намерение добиваться] мира посредством силы, изучать новые формы сдерживания против более широкого круга действующих лиц, способных нанести нам ущерб, невзирая на [разделяющие наши] континенты океаны", - заявил Макмастер.

"Однако [одновременно было сказано] продвигать американское влияние, понимая, что нашу уникальную силу и влияние в мире нам придают наши союзники, партнеры и мыслящие схожим образом нации", - добавил высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома.

"Это идеи, лежащие в основе развития наших интегрированных стратегий. И они, безусловно, будут лежать в основе стратегии обеспечения национальной безопасности", - отметил Макмастер.

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Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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