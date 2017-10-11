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Австралия предлагает Республике Корея расширить военное сотрудничество

Международная панорама
11 октября, 4:48 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 11, октября. /ТАСС

Министр обороны Австралии Марис Пейн сообщила, что также намерена обсудить на переговорах в Сеуле вопросы обеспечения кибербезопасности и безопасности морского судоходства

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СИДНЕЙ, 11 октября. /ТАСС/. Австралия намерена предложить Республике Корея активизировать военное сотрудничество, прежде всего расширить параметры совместных военно-морских учений. Об этом объявила министр обороны Австралии Марис Пейн в статье, опубликованной в среду в газете The Australian. Публикация приурочена к предстоящей встрече глав МИД и оборонных ведомств двух стран, которая состоится 12-13 октября в Сеуле.

"Через три недели пройдут совместные учения "Haedoli Wallaby", в рамках которых корабли и самолеты двух стран будут отрабатывать действия против подводных лодок", - сообщила глава австралийского оборонного ведомства. - Эти учения станут еще одной демонстрацией взаимной приверженности обеспечению безопасности региона и Корейского полуострова". "На предстоящей встрече в Сеуле я намерена обсудить с моим другом (министром национальной обороны РК) Сон Ён Му расширение военного сотрудничества, - отметила министр. - Мы заинтересованы и будем приветствовать увеличение вклада Республики Корея в проведение учений - это могут быть как двусторонние, так и многосторонние учения, которые проводятся под эгидой Австралии".

"Мы, безусловно, обсудим действия Северной Кореи, и я планирую подтвердить нашу решительную поддержку Республике Корея в свете вопиющих провокаций со стороны Пхеньяна, - подчеркнула австралийский министр. - Мы также планируем провести дискуссии о взаимодействии в противостоянии другим вызовам, в том числе угрозе терроризма, затронуть вопросы обеспечения кибербезопасности и безопасности морского судоходства".

В переговорах в Сеуле, которые пройдут в формате "два плюс два", примут также участие министры иностранных дел двух стран Кан Гён Хва и Джули Бишоп.

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Персоны
Бишоп, Джули
Страны
КНДР Австралия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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