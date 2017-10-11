Трамп и Мэй обсудили возможности отрезать Ирану путь к ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрели возможности предотвращения разработки Ираном ядерного оружия. Об этом заявила во вторник вечером по итогам состоявшегося ранее в тот же день телефонного разговора американского и британского лидеров пресс-служба Белого дома.

Согласно изложенной ею информации, Трамп и Мэй провели беседу, "чтобы обсудить пути закрытия Ирану всех путей к ядерному оружию". "Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за его пагубную и дестабилизирующую деятельность, особенно поддержку терроризма и разработку ракет, представляющих собой угрозу", - добавила пресс-служба Белого дома. Никакие иные подробности разговора она не привела.

Белый дом ранее сообщил, что Трамп позднее на этой неделе огласит новую американскую стратегию в отношении Ирана. Согласно сведениям американской печати, она предусматривает фактическое ужесточение курса Вашингтона в отношении Тегерана и, в частности, введение односторонних санкций, касающихся Корпуса "стражей исламской революции" Ирана. Это элитные части иранских Вооруженных сил.

Кроме того, Трамп якобы принял решение отказаться подтвердить, что Иран полностью выполняет положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который с ним согласовали в июле 2015 года постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия. Реализация СВПД направлена на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Если Трамп будет действовать означенным образом применительно к СВПД, то решение относительно дальнейшего участия Вашингтона в этой многосторонней договоренности будут принимать в течение следующих 60 дней Сенат и Палата представителей Конгресса США.