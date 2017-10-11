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Суд обязал власти Японии выплатить компенсации за шум проживающим у авиабазы США людям

Международная панорама
11 октября, 5:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, октября. /ТАСС

Общая сумма компенсации составит около $5,5 млн

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ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Токийский окружной суд постановил, что правительство Японии должно выплатить денежные компенсации людям, проживающим в районе американской базы ВВС Йокота в черте Токио. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что общая сумма компенсации за шум, вызванный взлетами и посадками самолетов, составит 610 млн иен ($5,5 млн по текущему курсу). В то же время суд отклонил требование о приостановке самих полетов.

Это уже не первый иск к правительству Японии по авиабазе Йокота, который удовлетворяют японские суды. Так, в 2007 году Верховный суд Японии обязал правительство страны выплатить 2 млрд иен (около $24,7 млн по курсу на тот момент) по аналогичному иску.

Йокота выполняет роль крупнейшего американского военно-транспортного авиаузла в северо-западной части бассейна Тихого океана. На ней также расположен штаб ВС США в Японии. Проживающие поблизости японцы регулярно выступают с исками к властям страны, сетуя на то, что шум, вызванный постоянными полетами американских самолетов, наносит вред здоровью.

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