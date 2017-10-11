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СМИ: власти Турции бойкотировали прощальный прием американского посла

Международная панорама
11 октября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Отмечается, что представители оппозиции также проигнорировали факт завершения работы Джона Басса в Анкаре

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Турецкое руководство бойкотировало прощальный прием посла США в Анкаре Джона Басса, завершающего свою работу в Турции и переводящегося в Афганистан. Об этом сообщила в среду газета Hürriyet.

"Я за все годы не видел такой, мягко говоря, кислой атмосферы на приеме по случаю отъезда посла. Турецкие власти, политики, чиновники не приехали. Были некоторые журналисты из газет и ТВ, но близкие к правительству СМИ приглашены не были", - написал обозреватель издания Мурат Йеткин, посетивший мероприятие.

Издание Diken в свою очередь сообщает, что на прием не пришли не только представители власти, но и оппозиция. В то же время, по протоколу посольство обычно в обязательном порядке рассылает официальным лицам приглашения на подобные мероприятия. Относительно вопроса о приглашенных СМИ издание также отмечает, что на недавнюю пресс-конференцию Басса в Стамбуле проправительственные СМИ тоже не были приглашены.

Йеткин пишет, что в беседах с приглашенными послами ЕС чувствовалась настороженность. "Послы и другие дипломаты из Европы видят правоту США в этом кризисе, но высказывают такое опасение: "Сегодня к нему, а завтра к нам [будет такое отношение]", - отмечает журналист.

Кризис в отношениях Турции и США возник из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года. Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как "месть руководства" страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.

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