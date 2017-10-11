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Турция надеется на скорое решение визового кризиса с США

Международная панорама
11 октября, 13:09 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 11, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь правящей партии Махир Унал добавил, что эту тему могут обсудить президенты двух стран, Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

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АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Турция надеется, что визовый кризис с США в скором времени разрешится. Об этом, как сообщила газета Sabah, заявил в среду пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Махир Унал.

"Мы надеемся, что в скором времени этот вопрос решится. Визовый кризис между двумя странами не должен продолжаться, - отметил он. - Самая большая доля ответственности падает на наше министерство иностранных дел. Переговоры по этой теме продолжаются".

Кроме того, Унал не исключил, что эту тему могут обсудить и президенты двух стран Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.

Кризис в отношениях Турции и США возник из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года. Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.

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Персоны
Трамп, Дональд Гюлен, Фетхуллах Эрдоган, Реджеп Тайип
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