Турция надеется на скорое решение визового кризиса с США

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АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Турция надеется, что визовый кризис с США в скором времени разрешится. Об этом, как сообщила газета Sabah, заявил в среду пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Махир Унал.
"Мы надеемся, что в скором времени этот вопрос решится. Визовый кризис между двумя странами не должен продолжаться, - отметил он. - Самая большая доля ответственности падает на наше министерство иностранных дел. Переговоры по этой теме продолжаются".
Кроме того, Унал не исключил, что эту тему могут обсудить и президенты двух стран Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.
Кризис в отношениях Турции и США возник из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года. Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.