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Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко

Международная панорама
11 октября, 16:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, октября. /ТАСС

Если президент эти требования не выполнит, ему стоит уйти в отставку, отметил экс-губернатор Одесской области

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который в настоящее время в качестве лидера политической партии "Рух новых сил" ездит по Украине, собирая "чаяния народа" в преддверии большой акции протеста 17 октября, выдвинул ряд требований, обращенных к президенту страны Петру Порошенко.

Порошенко должен выполнить четыре требования либо уйти в отставку, заявил Саакашвили в материале, опубликованном в среду в издании "Украинская правда".

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"Эти четыре простых и понятных каждому украинцу шага начнут оздоровление страны. В случае, если вы проигнорируете эти полностью справедливые требования народа, граждане имеют право требовать от вас уйти. Отставка может оказаться лучшим способом спасения страны и вашей личной репутации", - подчеркнул экс-губернатор.

По словам Саакашвили, Порошенко должен начать реальную борьбу с коррупцией, продать свой бизнес, коренным образом обновить политическую систему Украины и ввести на год мораторий на повышение коммунальных тарифов для граждан. "Украина находится на грани социально-экономической пропасти. Если не изменить политику, дальше - неконтролируемый социальный взрыв, развал украинской государственности, потеря суверенитета", - сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил о намерении провести 17 октября в Киве акцию, во время которой предъявить власти "требования народа".

Деятельность Саакашвили

Лишенный украинского гражданства Саакашвили с помощью соратников 10 сентября сумел из Польши прорваться на Украину. Суд 22 сентября признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 3400 гривен ($127,8). Сразу же после возвращения на Украину Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

По данным Генпрокуратуры и Минюста Украины, в настоящее время проводится проверка для решения вопроса о возможности экстрадиции экс-президента Грузии по запросу Тбилиси.

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