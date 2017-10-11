Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко

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КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который в настоящее время в качестве лидера политической партии "Рух новых сил" ездит по Украине, собирая "чаяния народа" в преддверии большой акции протеста 17 октября, выдвинул ряд требований, обращенных к президенту страны Петру Порошенко.
Порошенко должен выполнить четыре требования либо уйти в отставку, заявил Саакашвили в материале, опубликованном в среду в издании "Украинская правда".
"Эти четыре простых и понятных каждому украинцу шага начнут оздоровление страны. В случае, если вы проигнорируете эти полностью справедливые требования народа, граждане имеют право требовать от вас уйти. Отставка может оказаться лучшим способом спасения страны и вашей личной репутации", - подчеркнул экс-губернатор.
По словам Саакашвили, Порошенко должен начать реальную борьбу с коррупцией, продать свой бизнес, коренным образом обновить политическую систему Украины и ввести на год мораторий на повышение коммунальных тарифов для граждан. "Украина находится на грани социально-экономической пропасти. Если не изменить политику, дальше - неконтролируемый социальный взрыв, развал украинской государственности, потеря суверенитета", - сказал Саакашвили.
Ранее Саакашвили заявил о намерении провести 17 октября в Киве акцию, во время которой предъявить власти "требования народа".
Лишенный украинского гражданства Саакашвили с помощью соратников 10 сентября сумел из Польши прорваться на Украину. Суд 22 сентября признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 3400 гривен ($127,8). Сразу же после возвращения на Украину Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
По данным Генпрокуратуры и Минюста Украины, в настоящее время проводится проверка для решения вопроса о возможности экстрадиции экс-президента Грузии по запросу Тбилиси.