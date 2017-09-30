Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Движение новых сил", экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаила Саакашвили на акции в Одессе позвал всех на "большой митинг", который запланирован на 17 октября в Киеве. Об этом он заявил в субботу на митинге возле памятника Дюку Ришелье.

"Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута", - сказал Саакашвили. В своей речи бывший губернатор области также заявил о своих намерениях после смены власти в Киеве вернуться в Одессу, чтобы продолжить развитие региона.

После митинга политик присоединился к толпе, где фотографировался со своими сторонниками, а затем в их сопровождении отправился гулять по городу. Всего на встречу, по оценкам очевидцев, пришли порядка 500 человек.

Выступление экс-губернатора Одесской области прошло относительно спокойно, однако еще до приезда политика на месте проведения акции произошла потасовка. Когда начался митинг с участием нескольких сторонников политика, рядом собрались несколько десятков молодых людей, которые включили громкую музыку, мешавшую выступавшим. В связи с этим сторонники Саакашвили решили силовым способом "убрать помеху", но в стычку вмешалась полиция и разделила конфликтующие стороны. В итоге музыкальная аппаратура была выключена.