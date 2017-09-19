Саакашвили в Киеве подтвердил, что 17 октября предъявит "требования народа" властям

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Движение новых сил", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл во вторник в Киев, где в окружении своих сторонников участвует в митинге рядом с администрацией президента Украины.
"17 октября мы соберемся на митинг и предъявим требования этой власти", - подтвердил он ранее озвученные планы "Движения новых сил".
До этого срока, по словам Саакашвили, он будет находится на Украине.
"Я обоснуюсь в центре Украины, в Черкасской области, и буду собирать требования народа к власти", - сообщил он, добавив, что в его ближайших планах "большая встреча с людьми 20 сентября в Днепре (ранее Днепропетровск)".
Немногочисленными участникам митинга Саакашвили также пояснил, что не может обжаловать в суде указ президента Украины Петра Порошенко о лишении его гражданства, поскольку у него нет каких-либо документов по этому делу.
"Мне не дают эти документы. Более того, у меня украли украинский паспорт. А я гражданин только одной страны - Украины", - сказал бывший президент Грузии, пообещав добиваться восстановления украинского гражданства. При этом Саакашвили сказал, что не будет "бегать за Порошенко".
"Это он бегает за мной. Это он присылает людей за мной", - считает лидер "Движения новых сил".
Он также отрицал, что у него возник личный конфликт с президентом Украины. По его словам, многие "очень хотят сказать, что два институтских друга обиделись друг на друга и разрывают страну".
"Какая чушь! Главная проблема - это олигархи, которые убивают Украину, которые разрывают страну", - сказал Саакашвили. Кроме того он заявил, что не хочет никаких должностей на Украине. "Никогда я не хочу никаких должностей здесь. Только одна амбиция - поставить их [нынешние власти] на место и поднять народ. Вот вся история", - заключил он.
Утративший украинское гражданство Саакашвили 10 сентября вернулся на Украину через пункт пропуска "Шегини". При этом толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников. После этого Саакашвили отправился во Львов, а 12 сентября заявил, что планирует объехать "многие города и села" страны. Он уже успел побывать в Черновцах, Херсоне, Ивано-Франковске и Виннице, где встречался со своими сторонниками.