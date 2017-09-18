Львовский суд продолжит рассмотрение дела Саакашвили о пересечении границы 22 сентября

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Мостиский районный суд Львовской области до 22 сентября объявил перерыв в рассмотрении дела о незаконном пересечении украинской границы бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в понедельник на заседании заявил судья Юрий Билоус.
"Объявляем перерыв до 22 числа [сентября], это будет пятница, до 11:00", - сказал он.
На заседании в понедельник стороны озвучили некоторые ходатайства. В частности, суд удовлетворил просьбу адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы приобщить к делу видеозаписи событий во время пересечения границы его подзащитным, а также потребовать от госпогранслужбы ряд документов, среди которых схема эвакуации пункта пропуска "Шегини", бумаги, подтверждающие полномочия пограничников, и копии их служебных инструкций. Кроме того, суд удовлетворил ходатайства сторон о вызове на заседание свидетелей.