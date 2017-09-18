Львовский суд продолжит рассмотрение дела Саакашвили о пересечении границы 22 сентября

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Мостиский районный суд Львовской области до 22 сентября объявил перерыв в рассмотрении дела о незаконном пересечении украинской границы бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в понедельник на заседании заявил судья Юрий Билоус.

"Объявляем перерыв до 22 числа [сентября], это будет пятница, до 11:00", - сказал он.

На заседании в понедельник стороны озвучили некоторые ходатайства. В частности, суд удовлетворил просьбу адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы приобщить к делу видеозаписи событий во время пересечения границы его подзащитным, а также потребовать от госпогранслужбы ряд документов, среди которых схема эвакуации пункта пропуска "Шегини", бумаги, подтверждающие полномочия пограничников, и копии их служебных инструкций. Кроме того, суд удовлетворил ходатайства сторон о вызове на заседание свидетелей.