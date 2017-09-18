Сакаашвили приехал во Львовскую область на суд по делу о пересечении границы

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приехал в Мостиску Львовской области, где начинается суд по делу о незаконном пересечении им украинской границы.

"Я хочу посмотреть в глаза представителям власти, которая реально оскорбляет всех граждан Украины", - сказал он журналистам перед началом заседания.

Истцом по делу является Госпогранслужба Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства. Таким образом, въезд в страну легальным способом для него стал невозможным. Однако 10 сентября Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.

Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. В среду, 13 сентября, полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье "Хулиганство".

Саакашвили после пересечения границы, помимо Львова, успел побывать в Черновцах, Херсоне, Ивано-Франковске и Виннице, где встречался со своими сторонниками.