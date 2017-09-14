На Украине суд арестовал второго фигуранта дела о прорыве Саакашвили через границу

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Второй участник инцидента, во время которого экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно перешел польско-украинскую границу, арестован судом на два месяца. Об этом сообщил в четверг советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в Facebook.

"Второму фигуранту дела, еще одному из активных участников жестокого нападения на сотрудников правоохранительных органов и пограничников во время событий 10 сентября на КПП в "Шегинях", суд назначил меру пресечения - два месяца ареста с альтернативой внесения залога", - написал Шкиряк.

Всего из-за инцидента на польско-украинской границе задержаны два человека - Андрей Котыченко из Черкасс и Александр Бурцев из Ивано-Франковска. Накануне суд Львова постановил арестовать на два месяца Александра Бурцева, который участвовал в прорыве Саакашвили через украинскую границу. В частности, его обвиняют в незаконной переправке лиц через госграницу, угрозах сотруднику правоохранительных органов и нарушении общественного порядка.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября после нескольких попыток смог пересечь границу Украины. Во время прорыва пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Во Львове, куда Саакашвили прибыл для встречи с однопартийцами и определения дальнейших действий, полиция открыла против него уголовные дела за незаконное пересечение госграницы, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и хулиганство.