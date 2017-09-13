Суд Львова произвел первый арест по делу о прорыве Саакашвили на Украину

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Львовский суд постановил арестовать на два месяца Александра Бурцева, который участвовал в прорыве экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
"Мужчине предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. В частности, его обвиняют в незаконной переправке лиц через госграницу, угрозах сотруднику правоохранительных органов и нарушении общественного порядка. Всего из-за инцидента на польско-украиснкой границе пока задержаны два человека - Андрей Котыченко из Черкасс и Александр Бурцев из Ивано-Франковска.
10 сентября около 20:00 мск на пункте пропуска "Шегини" около 50 сторонников лишенного гражданства Украины Михаила Саакашвили прорвали оцепление и провели бывшего губернатора Одесской области на украинскую территорию. Во время прорыва пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.