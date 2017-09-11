Саакашвили заявил о легальности своего пребывания на территории Украины

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что оформил свое пребывание на Украине согласно украинскому законодательству.

"С сегодняшнего дня я абсолютно легально нахожусь на Украине, потому что сегодня с утра я подал документацию в миграционную службу Украины, как это предусматривает процедура "О защите". Это означает, что сейчас я на Украине нахожусь легально, пока украинская миграционная служба и украинские суды решат этот вопрос", - заявил он в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Саакашвили, он еще в воскресенье, во время пересечения границы в пункте пропуска "Шегини", хотел оформить все официально, однако пограничники отказались брать у экс-губернатора документы. "Про какой-то прорыв границы говорят. Какой прорыв? Никто не переходил границу. Мы все в рамках украинской границы двигались. Там четко линия проведена, и эти люди которые зашли туда, можно их обвинять в нарушении режима в пункте пропуска, но в переходе границ... Они же на Польшу не переходили", - пояснил он.

Возвращение Саакашвили на Украину

Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. С тех пор он пребывал в различных странах Европы.

Вечером в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Реагируя на происшествие, Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария.

В свою очередь в МВД Украины назвали инцидент с Саакашвили государственным преступлением. По словам главы ведомства Арсена Авакова, Генеральная прокуратура Украины и МВД едины в квалификации совершенного преступления. В частности, организаторам прорыва инкриминируют неподчинение государственным органам, нападение на сотрудников правоохранительных органов, организацию прорыва государственный границы, организацию перемещения лиц через границу, которые не имеют на то право.