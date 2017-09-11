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Порошенко назвал преступлением пересечение Саакашвили границы Украины

Международная панорама
11 сентября, 13:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

Инцидент с экс-губернатором Одесской области следует рассматривать исключительно в правовом поле, отметил президент Украины

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением факт пересечения экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили границы страны.

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Порошенко считает, что Саакашвили мог подать в суд для защиты своей позиции. "Вместо этого совершено преступление", - отметил президент, добавив, что теперь дело за правоохранительными органами.

Кроме того, он отметил, что "этот инцидент абсолютно не требует политических комментариев". "Его мы будем комментировать исключительно в правовом поле", - указал Порошенко, подчеркнув также, что на границе "пограничники сделали правильно - не воспользовались оружием".

"Этот инцидент абсолютно не требует политических комментариев", - заявил украинский лидер.

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