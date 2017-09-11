По факту пересечения Саакашвили границы Украины могут открыть новые дела

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Переход государственной границы Украины экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили может обернуться новыми уголовными делами в дополнение к уже открытому. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".
"Следователи военной прокуратуры установят, что произошло, соберут доказательства и квалифицируют это событие по статьям Уголовного кодекса Украины. Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц, это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Возможно, появятся еще другие статьи", - отметил Слободян, имея в виду ситуацию вокруг Саакашвили.
В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил в понедельник в Facebook, что ранее Национальная полиция возбудила уголовное дело по ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", назвав ее "тяжелой статьей". Глава МВД пообещал, что каждый из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских, будет установлен и наказан. Министр предложил Саакашвили и его соратникам прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы, а участникам прорыва, в том числе депутатам, - явиться в полицию для дачи показаний.