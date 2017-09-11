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Радикальная партия Украины требует срочно собрать Раду из-за инцидента с Саакашвили

Международная панорама
11 сентября, 12:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

По мнению Олега Ляшко, тех, кто "посягнул на украинскую государственность под руководством Саакашвили - Тимошенко", необходимо задержать и арестовать

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде призывает срочно провести внеочередное заседание парламента из-за ситуации "с прорывом госграницы" Михаилом Саакашвили. Об этом заявил в понедельник депутат, первый заместитель главы правоохранительного комитета Игорь Мосийчук.

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"Мы требуем немедленного созыва внеочередного заседания украинского парламента, на которое нужно позвать руководителей всех силовых структур, генерального прокурора, президента и кабинет министров, и нужно четко ответить обществу на то, что вчера произошло", - заявил он. По его мнению, нужно задержать и арестовать тех, кто "посягнул на украинскую государственность под руководством Саакашвили - Тимошенко".

"Я сейчас нахожусь в Варшаве, имел возможность общаться с европейскими политиками - все просто в шоке... Сейчас я отбываю в аэропорт, возвращаюсь на Украину. В 15:00 (мск) состоится заседание фракции Радикальной партии", - сообщил Мосийчук.

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Ляшко, Олег Валерьевич Тимошенко, Юлия Владимировна Саакашвили, Михаил Николаевич
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