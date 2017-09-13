Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили

Международная панорама
13 сентября, 9:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

Предположительно, политик мог уехать в город Черновцы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© EPA-EFE/MYKOLA TYS

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили "бесследно исчез" из отеля во Львове, где он находился после незаконного пересечения границы страны 10 сентября, сообщают украинские СМИ.

"Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы, - говорится в сообщении агентства УНИАН. - Охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако Саакашвили вышел из отеля. Сотрудники отеля отмечают, что политик не возвращался".

При этом источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не покидал, отмечает агентство.

Смотрите также

Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением

Суд Львовской области рассмотрит дело о пересечении границы Саакашвили

Саакашвили заявил о легальности своего пребывания на территории Украины

Глава МВД Украины назвал инцидент с Саакашвили государственным преступлением

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Грузия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
2
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
3
Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной
6
Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет
7
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама