Глава МВД Украины назвал инцидент с Саакашвили государственным преступлением

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили совершил государственное преступление, прорвавшись через границу Украины в пункте пропуска "Шегени" 10 сентября. Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Вчера на границе Украины было совершено преступление. Я могу это квалифицировать как государственное преступление, потому что у нас ситуация, при которой атакованы фундаментальные основы государственности", - заявил он.

По словам Авакова, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и МВД едины в квалификации совершенного преступления. В частности, организаторам прорыва инкриминируют неподчинение государственным органам, нападение на сотрудников правоохранительных органов, организацию прорыва государственный границы, организацию переправы лиц через границу, которые не имеют на то право.

Глава МВД также заявил, что Нацполиция уже возбудила уголовное дело и призвал всех, кто незаконно в воскресенье пересек границу Украины, добровольно дать показания. "Если они не сделают это добровольно, то им будут направлены повестки", - подчеркнул Аваков.