Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МВД Украины назвал инцидент с Саакашвили государственным преступлением

Международная панорама
11 сентября, 16:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

Организаторам прорыва инкриминируют неподчинение государственным органам, нападение на сотрудников правоохранительных органов, организацию прорыва государственный границы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили совершил государственное преступление, прорвавшись через границу Украины в пункте пропуска "Шегени" 10 сентября. Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава МВД Украины Арсен Аваков.

Смотрите также

Песков назвал перемещения Саакашвили "политической клоунадой"

Порошенко назвал преступлением пересечение Саакашвили границы Украины

Радикальная партия Украины требует срочно собрать Раду из-за инцидента с Саакашвили

"Вчера на границе Украины было совершено преступление. Я могу это квалифицировать как государственное преступление, потому что у нас ситуация, при которой атакованы фундаментальные основы государственности", - заявил он.

По словам Авакова, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и МВД едины в квалификации совершенного преступления. В частности, организаторам прорыва инкриминируют неподчинение государственным органам, нападение на сотрудников правоохранительных органов, организацию прорыва государственный границы, организацию переправы лиц через границу, которые не имеют на то право.

Глава МВД также заявил, что Нацполиция уже возбудила уголовное дело и призвал всех, кто незаконно в воскресенье пересек границу Украины, добровольно дать показания. "Если они не сделают это добровольно, то им будут направлены повестки", - подчеркнул Аваков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аваков, Арсен Борисович Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Грузия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
2
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
3
Движение на МЦК прерывалось из-за выезда на пути автомобиля
4
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Чем занимаются муниципальные депутаты в Москве
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама