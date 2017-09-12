Суд Львовской области рассмотрит дело о пересечении границы Саакашвили

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Суд Львовской области 18 сентября рассмотрит дело о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил во вторник представитель Госпогранслужбы Украины.

"Рассмотрение дела планируется в Мостиском суде 18 сентября в 15:00 часов", - сказал он журналистам возле гостиницы "Леополис", где выступает Саакашвили.

Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. С тех пор он пребывал в различных странах Европы.