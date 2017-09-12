Суд Львовской области рассмотрит дело о пересечении границы Саакашвили

ФАС: стивидоры могут получить отсрочку на полтора-два года по переводу тарифов в рублиТранспорт 12 сентября, 14:53
Следственные органы изучают сделки прежнего руководства ФК "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:50
"Уралвагонзавод" до конца 2017 года поставит ФГК 2,4 тыс. инновационных вагоновЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:37
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерамЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:35
Соратники Немцова обещают восстановить памятную табличку на доме в центре МосквыОбщество 12 сентября, 14:29
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудитЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:27
В НБУ сообщили о появлении нового покупателя на "дочку" Сбербанка на УкраинеЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:15
Сборная России по футболу сыграет в первом матче на реконструированном стадионе "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:14
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спортеСпорт 12 сентября, 14:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Суд Львовской области 18 сентября рассмотрит дело о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил во вторник представитель Госпогранслужбы Украины.
"Рассмотрение дела планируется в Мостиском суде 18 сентября в 15:00 часов", - сказал он журналистам возле гостиницы "Леополис", где выступает Саакашвили.
Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. С тех пор он пребывал в различных странах Европы.