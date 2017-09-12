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Украинские пограничники вручили Саакашвили протокол о нарушении пересечения госграницы

Международная панорама
12 сентября, 10:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, сентября. /ТАСС

Документ передан в присутствии адвокатов во Львове

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Представители Государственной пограничной службы Украины вручили экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили протокол об административном правонарушении при пересечении государственной границы. Протокол был передан во вторник публично во Львове в присутствии адвокатов.

Ранее утром пограничники в сопровождении полиции прибыли в львовский отель "Леополис", где остановился экс-губернатор, чтобы вручить протокол о правонарушении.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. Реагируя на происшествие, Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария.

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